《飢餓遊戲》主持群今天到台中出外景，分享入圍心情。（中視提供）

孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮、蔡黃汝主持的中視《飢餓遊戲》入圍第58屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，3帥21日在馬來西雅有演唱會，前幾天得先去彩排，只好由峮峮、蔡黃汝當代表出席，王仁甫今（5日）表示其實很期待跟峮峮、蔡黃汝走紅毯，「每次我看到她們其他照片都覺得好女神喔」。

峮峮、蔡黃會想爭紅毯前3美？王仁甫直誇2美當天肯定很漂亮，身材這麼好，打算露一下？蔡黃汝被黃仁甫虧連在節目上腳趾都不肯露，玩沙玩水堅持穿襪子，蔡黃汝羞説「腳趾要保護好」，與其露腳趾，她認為露乳溝還比較自在，「每個人都有害羞的地方」。

對於戰袍尺度，峮峮說平常很少穿正式服裝，大部分以運動休閒裝亮相，「對我來說穿正式服裝都是一大挑戰，如果要穿長時間，感覺不能吃東西」，所以當時一知道入圍時，只關心有無空檔可以吃東西，更喊話現在起要節食。

問及老闆「阿布」炎亞綸近況，蔡黃汝說2人最近有見面，炎亞綸狀況不錯，但沒特別聊到他何時復出，「他本來就一直心態都還蠻健康的」。但她意外自爆跟男友八三夭主唱阿璞比較少聯絡，大家追問感情狀況，她趕緊回：「還OK。」