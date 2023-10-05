南韓媒體今天引述政府消息人士報導，北韓主要核設施的核子反應爐已經暫停運轉，可能是要透過再處理用過的燃料棒，來提取可用於武器的鈽。
「東亞日報」稍早報導指出，美國和南韓當局的情報顯示，去年9月底開始，位於寧邊核設施的5百萬瓦核反應爐已暫停運作。
「東亞日報」引述政府消息人士指出，這可能顯示用過的燃料棒正在進行再處理，以取得武器級鈽。
南韓國防部發言人告訴記者：「南韓和美國情報當局密切注意相關活動。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1121005
南韓媒體今天引述政府消息人士報導，北韓主要核設施的核子反應爐已經暫停運轉，可能是要透過再處理用過的燃料棒，來提取可用於武器的鈽。
「東亞日報」稍早報導指出，美國和南韓當局的情報顯示，去年9月底開始，位於寧邊核設施的5百萬瓦核反應爐已暫停運作。
「東亞日報」引述政府消息人士指出，這可能顯示用過的燃料棒正在進行再處理，以取得武器級鈽。
南韓國防部發言人告訴記者：「南韓和美國情報當局密切注意相關活動。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1121005
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