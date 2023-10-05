桃園市新興冷凍食品使用美國豬肉和加拿大豬肉混製火鍋肉片，但外包裝原料原產地僅標示加拿大，涉違反《食安法》，桃園市衛生局已移請檢調偵辦。該批火鍋肉片共10萬多公斤，已於8月下旬全數售出，目前掌握8、90個小型商家，持續追蹤下游並回收，食藥署副署長林金富坦言「恐怕不容易追回來！」藍營前台北市議員羅智強痛批質疑，強推含萊克多巴胺美豬進口時，副總統賴清德說會做好三層把關，如今把關在哪？

「阿苗挺萊豬，美豬變加豬！美豬被查獲洗產地！」國民黨台北市大安區立委參選人羅智強今(5日)在臉書發文表示，有業者進口15萬公斤的美豬，產地卻標示加拿大及英國。其中近10萬公斤被製成火鍋肉片，已在8月下旬全數售出，遭消費者吃下肚！民進黨開放含萊克多巴胺美豬進口，消基會抽查市面豬肉食品，卻查不到任何美豬製品，早就質疑有業者洗產地，但民進黨政府始終不當一回事。

羅智強提到，前年上千噸美豬被洗產地為國產豬，讓國軍吃下肚；今年8月底又爆出美豬被製成假羊肉在市面銷售。自己批評食安破功，衛福部不但不思檢討，還反指是錯假資訊。從美豬到雞蛋，都爆發洗產地、進口混充國產的食安問題。但民眾想知道巴西雞蛋流向，民進黨不告訴你，要問美國豬肉流向，民進黨也不告訴你。高端流感疫苗與他廠疫苗隨機混打，民眾想事先知道會打到哪一支，民進黨還是不告訴你。

羅智強強調，外界質疑，明明海關紀錄有進口美豬，為何市面卻查不到？衛福部長薛源元竟反嗆「你沒有看到當然就沒有嘛！」民眾沒看到的，是政府把關食安的決心與官員的良心。民眾都已買到黑心綠蛋，賴清德卻說「沒證據有食安問題」，苗博雅也裝瞎護航說「哪裡吃出問題？」

「強推含萊克多巴胺美豬進口時，賴清德說會做好三層把關，如今把關在哪？」羅智強質疑，缺疫苗時，外界希望美國能多捐點給台灣，苗博雅竟把疫苗與萊豬掛勾，指台灣有人反對萊豬進口，也沒付出這麼多，疫苗不是要多少有多少？美豬洗產地，曾對食安掛保證的賴清德，還要再裝得事不關己？進口蛋出問題，苗博雅不管民眾食安，只會怪蔣萬安；美豬洗產地，曾大力護航的她，仍繼續裝睡不關心？