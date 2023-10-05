據中國大陸外交部官網消息，2023年10月5日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在出席第三屆中國大陸西藏「環喜馬拉雅」國際合作論壇期間會見阿富汗臨時政府代理外長穆塔基。王毅表示，希望阿方繼續採取有效措施堅決打擊恐怖主義，徹底清除踞阿「東伊運」恐怖勢力。

王毅表示，中國大陸和阿富汗都是環喜馬拉雅地區國家，地理上山水相連，歷史上相互聯通，可以通過論壇進一步加強合作，共同促進生態環保、可持續發展和改善民生。阿富汗積極參加杭州第19屆亞運會，100多名阿富汗運動健兒參加開幕式，贏得全場觀眾的熱烈掌聲，展現了開放包容的良好形象。

王毅強調，中方一貫重視發展對阿關係，尊重阿國家獨立、主權和領土完整，尊重阿人民做出的自主選擇。中方從不干涉阿內政，不在阿謀求任何私利，真誠希望阿人民生活安定幸福，期待阿方在國際事務中發揮更加建設性作用。

王毅表示，中方將一如既往支持阿富汗包容建政、溫和施政、睦鄰友好、堅決打恐，願繼續通過阿鄰國協調合作機制等管道，幫助阿方發展同鄰國關係，更好融入地區經濟合作。希望阿方繼續採取有效措施堅決打擊恐怖主義，徹底清除踞阿「東伊運」恐怖勢力。

穆塔基表示，感謝中方為阿富汗運動員來華參加亞運會提供的支持和協助。歡迎中國新任大使抵阿履職，這有利於兩國關係進一步發展。阿方重視對華關係，希望積極參與共建「一帶一路」合作。

穆塔基表示，阿方為打擊恐怖主義做了大量工作，將對中國大陸的安全威脅視為對自身的挑戰，不允許在阿出現任何破壞中國大陸安全穩定的活動。阿方還將切實保障在阿中國人的安全。