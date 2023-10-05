具有碩士學位的陳姓女子，在網路上向李姓女子購買女鞋等商品，雙方因退貨問題產生消費糾紛，陳女將整起過程PO文於網路上讓網友們「公審」，又留言「ㄍㄋㄋㄐㄅ」等注音，讓李女憤而向法院提告，陳女向法官坦承是髒話五字經的注音，台中地方法院豐原簡易庭將陳依公然侮辱罪判處罰金5000元，可上訴。

判決書指出，李女主張，她與陳姓女子互不相識，2人於蝦皮網拍交易女鞋等商品，因退貨爭議，陳女竟於Dcard網站，張貼「ㄍㄋㄋㄐㄅ」髒話五字經的注音，辱罵她，且將她的Instagram帳號及Facebook粉絲專頁公開，讓她很不堪。

陳女辯稱說，她使用蝦皮網站購物，的確與李女發生退貨爭議，她使用「ㄍㄋㄋㄐㄅ」等注音，是因為針對李女有傳送不好聽的字句，且她的退貨理由被誤解，又被李女封鎖，才無法解釋，並非針對李女個人。

法官認為，陳女確實將2人於蝦皮拍賣網站「聊聊私訊」內的對話紀錄截圖，並刊載於Dcard上，且未將李女的個人資訊給隱匿，使不特定多數人得由公開的Facebook粉絲專頁、Instagram網頁之蝦皮超連結，連結至李女的蝦皮購物網站之網頁。

簡易庭審理時，陳姓女子坦承「ㄍㄋㄋㄐㄅ」等注音留言，意指髒話的五字經，顯然她是以「ㄍㄋㄋㄐㄅ」辱罵李女，法官認為事證明確，陳女罪嫌堪以認定，將陳依公然侮辱罪判處罰金5000元，可上訴。