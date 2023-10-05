小犬颱風持續減弱，台鐵宣布西部幹線彰化=潮州間對號列車18點後陸續恢復行駛，南下自141次（彰化20點09分）起，北上自168次（潮州17點20分）起恢復正常行駛。因受編組影響，385次（台中17點45分）、 324次（屏東19點35分）全區間停駛。
今日台鐵彰化以北都正常行駛，18點後彰化=潮州間區間車也正常行駛，不過潮州=枋寮間各級列車停駛。
東部幹線方面，台北=花蓮間各級列車正常行駛；因受編組影響，439次（花蓮19點05分）全區間停駛。花蓮=玉里間區間車，下行自4552次（花蓮17點57分），上行自4041次（玉里19點52分）起機動行駛。玉里=台東間區間車停駛。另因台東=山里間受土石流覆蓋路線影響，工務單位正積極搶修中，花蓮=台東間對號列車維持停駛。
南迴線全線各級列車仍停駛。支線方面，平溪線、深澳線全線停駛；沙崙線18點後正常行駛；集集線、內灣線、六家線均正常行駛。
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