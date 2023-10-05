杭州亞運賽事如火如荼進行中，中華隊在本次賽會表現亮眼，因此運動員的培育、權益等相關問題也受到關注。新北市議員鄭宇恩5日在議會質詢就提到體育績優人員轉職問題；林國春也提出給予選手參賽獎勵金；楊春妹也希望除了運動員退役後的就業外，也注重原住民運動員的權益。

鄭宇恩指出，市府針對體育班和體育中心的擴增速度緩慢，且審計報告也提到，新北市對於績優運動人才只提供職涯探索，對於退役後轉型的績優運動人才不僅成功率過低，就業機會更是僧多粥少。

林國春說，培訓一個選手很辛苦，詢問教育局是否有預算作為鼓勵選手參賽的獎勵金？此外，新北市很多企業，也應該呼籲企業去贊助選手，這樣未來運動選手也會更努力去為國家加爭取榮譽。

楊春妹則詢問教育局、原民局對於運動人員未來方向的看法，並指出雖然可以讓運動選手退役後進入企業就業，但這些大多都是有得名的選手，沒有得名的選手不代表不需要被照顧，希望教育局可以拿出具體作為，照顧運動選手，而且這次參賽選手有很多原住民選手，也希望能照顧到他們的權益。

對於議員的質詢與建議，教育局長張明文回應，承諾將在3個預內請相關局處研析如何協助新北績優的運動人才轉職、就業；獎勵金部分，新北市則是有訂定國光獎章5％的獎勵，每個月還會提供訓練補助金，這些是別的縣市所沒有的。

而運動員未來方向，張明文表示台灣未來一定要走職業運動化，不管有沒有奪牌，都是績優運動選手，會協助退役運動員能有機會進入企業就業。