鳳小岳與圈外辣妻Jessie為Canada Goose首度一同出席公開活動。（吳松翰攝）

藝人鳳小岳與圈外辣妻Jessie結婚七年，兩人雖不吝於在自己的社交媒體分享夫妻生活，卻從未一同現身公開活動，被外界譽為「靈魂伴侶」的夫妻擋，面對媒體對於被封此一稱號的看法，兩人直言主要體現在生活小細節，一時很難舉例，鳳小岳更幽默道「我們如果九十幾歲還在一起的話，可以再問我們一下。」首度出席時尚活動的Jessie坦言前一晚有向鳳小岳討教擺拍姿勢，而鳳小岳則感嘆「沒想到有這一天！」對於和老婆一同出席活動緊不緊張，他則有些耍帥的表示「我向來都是到現場才會有緊張的感覺，但都會裝沒事。」兩人互動自然不時會有些柔情瞬間，但個性十分Real的兩人也隨即在媒體面前互相拆台，如Jessie自曝「他以前會買一些我一輩子不會穿的衣服給我。」對此鳳小岳略帶幽怨地表示「它（那些衣服）還在那邊，我覺得你穿上會很可愛。」讓現場工作人員、媒體忍俊不禁、歡笑連連。

Jessie岳身穿Canda Goose新裝騎沙灘車。（吳松翰攝）

鳳小岳身穿Canda Goose新裝騎沙灘車。（吳松翰攝）

因衝浪結識的兩人都是戶外運動的愛好者，雖鳳小岳坦言自己近八年沒有衝過浪，並稱不想當搶妻子浪的那個人，所以大氣地讓妻子獨自擁有大海之美，「但我會在岸上彈吉他、顧小孩、玩玩沙什麼的。」另外鳳小岳補充妻子除擔任他的賢內助，支持他的事業與興趣之外，也仍然忙碌於自己的生活、事業，這樣的她十分耀眼，也激發他靈感以及生活樂趣。Jessie則坦言現代女性要在社會對於傳統女性氣質、框架下，保有自我、實現個人挑戰並不容易，「我可能會把這個（自我）留在衝浪的時候，如果去衝浪我可能會兩個禮拜都不跟家裡人聯絡，大部分的時間都會在等浪，那也是一種自我充電的方式。」對此不少人十分驚訝，但鳳小岳十分挺妻地道「這個我很ok啊，我也會這樣。」

Canada Goose在本季攜手安妮．萊博維茨（Annie Leibovitz）拍攝「Live In The Open 」形象大片，讚揚女性在各自領域開拓、展現自我勇往直前的美麗風貌，與Jessie、鳳小岳的生活型態不謀而合，此次現身林口的靶場，Jessie、鳳小岳分別穿著本季新品，前者以淺藍色的衍縫修身背心內搭短版白色短版T恤、海軍藍色短褲，後者則以白色異材質拼接背心、海軍藍色T恤亮相，其中Jessie對於身上背心的腰身設計搭配背面的圓弧造型，不論褲裝、裙裝都能輕鬆搭配這件事情非常滿意。

Canada Goose Clair Vest 背心女款，黎明藍色。（Canada Goose 提供／林欣儀台北傳真）

Canada Goose Paradigm Freestyle 異材質拼接背心男款，冰雪白色。（Canada Goose 提供／林欣儀台北傳真）