鳳小岳與圈外辣妻Jessie為Canada Goose首度一同出席公開活動。（吳松翰攝）
鳳小岳與圈外辣妻Jessie為Canada Goose首度一同出席公開活動。（吳松翰攝）

藝人鳳小岳與圈外辣妻Jessie結婚七年，兩人雖不吝於在自己的社交媒體分享夫妻生活，卻從未一同現身公開活動，被外界譽為「靈魂伴侶」的夫妻擋，面對媒體對於被封此一稱號的看法，兩人直言主要體現在生活小細節，一時很難舉例，鳳小岳更幽默道「我們如果九十幾歲還在一起的話，可以再問我們一下。」首度出席時尚活動的Jessie坦言前一晚有向鳳小岳討教擺拍姿勢，而鳳小岳則感嘆「沒想到有這一天！」對於和老婆一同出席活動緊不緊張，他則有些耍帥的表示「我向來都是到現場才會有緊張的感覺，但都會裝沒事。」兩人互動自然不時會有些柔情瞬間，但個性十分Real的兩人也隨即在媒體面前互相拆台，如Jessie自曝「他以前會買一些我一輩子不會穿的衣服給我。」對此鳳小岳略帶幽怨地表示「它（那些衣服）還在那邊，我覺得你穿上會很可愛。」讓現場工作人員、媒體忍俊不禁、歡笑連連。

Jessie岳身穿Canda Goose新裝騎沙灘車。（吳松翰攝）
Jessie岳身穿Canda Goose新裝騎沙灘車。（吳松翰攝）

鳳小岳身穿Canda Goose新裝騎沙灘車。（吳松翰攝）
鳳小岳身穿Canda Goose新裝騎沙灘車。（吳松翰攝）

因衝浪結識的兩人都是戶外運動的愛好者，雖鳳小岳坦言自己近八年沒有衝過浪，並稱不想當搶妻子浪的那個人，所以大氣地讓妻子獨自擁有大海之美，「但我會在岸上彈吉他、顧小孩、玩玩沙什麼的。」另外鳳小岳補充妻子除擔任他的賢內助，支持他的事業與興趣之外，也仍然忙碌於自己的生活、事業，這樣的她十分耀眼，也激發他靈感以及生活樂趣。Jessie則坦言現代女性要在社會對於傳統女性氣質、框架下，保有自我、實現個人挑戰並不容易，「我可能會把這個（自我）留在衝浪的時候，如果去衝浪我可能會兩個禮拜都不跟家裡人聯絡，大部分的時間都會在等浪，那也是一種自我充電的方式。」對此不少人十分驚訝，但鳳小岳十分挺妻地道「這個我很ok啊，我也會這樣。」

Canada Goose在本季攜手安妮．萊博維茨（Annie Leibovitz）拍攝「Live In The Open 」形象大片，讚揚女性在各自領域開拓、展現自我勇往直前的美麗風貌，與Jessie、鳳小岳的生活型態不謀而合，此次現身林口的靶場，Jessie、鳳小岳分別穿著本季新品，前者以淺藍色的衍縫修身背心內搭短版白色短版T恤、海軍藍色短褲，後者則以白色異材質拼接背心、海軍藍色T恤亮相，其中Jessie對於身上背心的腰身設計搭配背面的圓弧造型，不論褲裝、裙裝都能輕鬆搭配這件事情非常滿意。

Canada Goose Clair Vest 背心女款，黎明藍色。（Canada Goose 提供／林欣儀台北傳真）
Canada Goose Clair Vest 背心女款，黎明藍色。（Canada Goose 提供／林欣儀台北傳真）
Canada Goose Paradigm Freestyle 異材質拼接背心男款，冰雪白色。（Canada Goose 提供／林欣儀台北傳真） 
Canada Goose Paradigm Freestyle 異材質拼接背心男款，冰雪白色。（Canada Goose 提供／林欣儀台北傳真） 
Canada Goose Glacier Trail 低筒運動鞋男款，1萬5600元。。（Canada Goose 提供／林欣儀台北傳真）
Canada Goose Glacier Trail 低筒運動鞋男款，1萬5600元。。（Canada Goose 提供／林欣儀台北傳真）
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#鳳小岳、Canada Goose、戶外運動 #Jessie #放閃