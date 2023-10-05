受小犬颱風外圍環流影響，金門沿海已出現陣陣巨浪，不少民眾不顧危險前往觀浪，險象環生。(于家麒攝)

依中央氣象署最新資料顯示，小犬颱風今(5)日16時的中心位置約在鵝鑾鼻的西方約 120 公里之海面上，以每小時10公里速度，向西轉西北西進行，暴風圈正逐步逼近金門，風勢已逐漸增強；沿海地區也因強風捲起陣陣巨浪，不少民眾趁著尚無風雨的颱風假不顧危險跑到成功海灘觀浪，甚至有家長帶著小孩在岸邊追逐浪花，險象環生。

受小犬颱風外圍環流影響，金門沿海地區已出現陣陣巨浪，險象環生；但仍有不少民眾相約，趁著難得的颱風假跑到成功沿岸觀浪、拍照，甚至有家長不顧危險放任小孩在岸邊戲水、追逐浪花，眼見數尺巨浪迎面打來，真令人捏把冷汗。

離譜的是，金門災害應變中心已於今日下午4點提升至二級開設，且於2點開始劃設沿海、山區及湖庫管制區禁止人員出入，但成功-尚義沿岸邊並未發現有海岸巡人員對觀浪民眾進行驅離，萬一發生憾事後果不堪設想，值得相關單位注意。