「老戲骨」張晨光將在本周10月7日娶媳婦，他的27歲長子張鈞傑（Jason）今年初和未婚妻訂婚，本周小兩口即將完婚。

據知張晨光除了邀請《夜市人生》、《歡喜來逗陣》等戲合作過的演員、導演參加兒子婚禮，包含陳美鳳、苗可麗、王彩樺、楊銘威、鄭仲茵、導演王為等，陳莎莉、藍心湄及電視台高層也都將出席，眾星雲集。

張晨光和結縭33年的妻子謝美惠婚姻幸福美滿，張晨光忙拍戲，謝美惠則陪著2個兒子在加拿大溫哥華求學，夫妻倆對孩子的栽培十分用心，2個兒子不但是學霸，工作上也有不錯成就。

鮮少在媒體前提起兒子的張晨光，今年初回台和老友陳美鳳聚會時，特地帶著小兒子Jacky陪同並與陳美鳳合照，才難得在大眾面前曝光，陳美鳳當時還形容Jacky的耳朵和張晨光完全一模一樣，相當有趣。

張晨光去年和鍾漢良、李小冉主演的《今生有你》在中天娛樂台播出，他當時為戲宣傳時也罕見分享與兒子相處模式，他提到大多數時間父子互動像朋友，「現在他們大了，道理都懂了，不需要嚴厲。」