黃尚禾近日加入新公司，正式展開演藝新旅程。（米珞安影業提供）

黃尚禾、李千娜5日一早現身台北市南港區戶政事務所辦理結婚登記，穩定交往兩年的他們，一路以來走低調風，如今戀情修成正果、雙方難掩甜蜜心情，難得公開分享喜訊。談及兩人戀情，黃尚禾表示之前因母親身體狀況不好，正是因為那段時間有李千娜在旁陪伴、照顧家人，從而更加認定了這份感情，笑說：「千娜是第一個帶回家過年的女生，長輩都很喜歡！」

10月1日剛度過40歲生日的黃尚禾，近日喜事連連，除了前陣子和好友合夥成立的酒吧生意蒸蒸日上、人聲鼎沸，近日也揮別前東家和米珞安影業展開正式合作。邁向不惑之年的黃尚禾也直言：「10月是豐收的月份。」

李千娜今年下半年在工作滿檔、代言及商演夾攻之下，更首次挑戰擔任自己新專輯的製作人。儘管如此忙碌，但為了公證這天，小倆口行前準備可說絲毫不馬虎，女方不僅親自規劃當天的棚拍服裝及造型，還特地找了設計師友人量身訂製新郎領帶及新娘頭紗，好讓雙方能記錄下最美好的一刻，兩人更是請託了李千娜爸爸挑選了好日子，選定的吉日雙方還正好都有空，一切看來都是最好的安排。

提及公證消息的曝光，黃尚禾跟李千娜兩人滿是喜悅、感恩的心情，並透露周遭親友們第一時間得知喜訊都非常祝福，鮮少公開放閃的兩人也因此決定透過媒體與外界正式分享兩人「定下來了」！並盼望一直以來支持的粉絲、觀眾朋友們都能給予祝福。