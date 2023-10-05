桃園市每年有約2000件野生動物救傷收容案件，現在委外請桃園市野鳥學會協助救援醫治，考量轄內案件量大，加上農業局於大湳森林公園新得館舍，而該公園更是生態豐富，編列400萬元預計成立野生動物救傷中心，今年著手規畫設計，明年將整修館舍。

農業局林務科長吳秀真指出，桃園市並沒有自設的野生動物救傷中心，民眾多數發現野生動物受困、受傷等狀況都會撥打119、1999市民專線尋求協助，最常遇到的是發現有鳥類受傷，而近郊地區如大溪區、龍潭區等則常獲報有白鼻心受傷的狀況，市府目前委外請桃園市野鳥學會協助救治。

吳秀真統計，桃園市每年野生動物救傷收容每年平均約有1700至2000件，數量最多的是鳥類，其次是哺乳類，最少的是爬蟲類，而今年前3季的案件量分別有鳥類1449件、哺乳類132件及爬蟲類38件，救傷案件數龐大，市府人手不足，因此多年來都是請鳥會給予協助。

吳秀真說，考量救傷案件數量龐大，加上大湳森林公園內有閒置的空間可以使用，該公園內又有著豐富生態，包括第2級珍貴稀有保育類黃鸝、魚鷹與鳳頭蒼鷹和第3級應予保育的紅尾伯勞與台灣藍鵲等，因此已編列400萬元經費，規畫將在大湳森林公園內建置野生動物救傷中心。

吳秀真說明，大湳森林公園內的館舍皆是使用保一總隊留下的既有館舍做整修，未來的救傷中心將使用舊有的修車棚跟貴賓室改建，內部會配置治療動物的器材、醫療室及恢復室等，先替野生動物做檢傷，再進一步治療並觀察，待動物康復後再進行野放，野生動物救傷中心建置完畢後，將公開招標請專業廠商進駐。