百貨周年慶競爭激烈，在各家比誰優惠最殺時，業者發現餐飲業業績表現不受出國潮影響持續攀升，就連海外觀光客來台灣也喜歡到餐廳嚐鮮，因此紛推優惠搶食這塊大餅。Global Mall推「美食一起吃吧」超值優惠，集結上百餐飲品牌推獨家限定18元、180元美食好康，折扣相當於下殺3折起；大葉高島屋則有身分證對對碰享周年慶獨家優惠料理的好康，讓民眾雙十連假享用美味的同時省點錢。

因應10月連假出遊、聚餐高需求，Global Mall迎18周年慶，新北中和、桃園A8、A19及屏東市首度推出餐飲回饋，指定餐飲櫃位單筆消費滿800元送80元電子商品禮券；另板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站則為餐飲單筆消費滿500元送50元電子商品禮券，回饋達10％；另有獨家限定18元、180元美食好康，人氣餐點最低18元就能品嚐，餐廳包括、大阪王將、頂呱呱、路易莎、朱記、樂麵屋、大河屋等，從沁涼飲品、下午茶、輕食、中式料理、異國美食等，滿足口腹還能省荷包。

Global Mall板橋車站的關北紅豆餅推「原味紅豆餅」9日下午3點起，原價30元、限量優惠價18元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新北中和5日至11月28日再祭「三麗鷗大明星快閃店」，不僅打造夢幻打卡場景，還有超過百項周邊新品。館外1樓設置5米高的Hello Kitty巨型氣偶，發射超萌魅力，超級歡樂療癒，而2樓快閃店也設有四大打卡點，門口有3米高抱著愛心的美樂蒂和展現期待神情的酷洛米氣偶迎賓，還設置三大必拍打卡牆。Global Mall周年慶也推出「Global Mall X Hello Kitty聯名會員禮」，以隨身生活小物為主題，5日至10日會員單日累計消費滿2000元，可兌換「Hello Kitty 折疊購物袋」。

大葉高島屋為搶攻周慶商機，引進更多人氣美食進櫃助攻吸客，第四季首發即是天母人期待已久、北部最大店的人氣Buffet「旭集」，搶先在9月26日開幕，還有隨手一拍都是高級感IG美照的網美系咖啡館「PB. PASTA BAR」在9月27日試營運，日本連鎖選物店「咖樂迪咖啡農場」10月1日試營運5日正式開幕，滿額送環保袋、結帳享9折，以及10月3日進駐美食街的日本連鎖自助烏龍麵始祖「宮武讚岐烏龍麵」，消費指定套餐享84折開幕優惠。

到大葉高島屋的藏王用餐出示含有2與9的身分證，每桌開4鍋就送價值680元的藏王海鮮船。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

5日至24日「禪日本料理」、「糖朝」、「大河屋」、「藏王」、「點8號」等5家餐廳，憑身分證同時有2和9就可享周年慶獨家優惠料理。像是12樓「大河屋」出示身分證有2與9來店用餐，贈價值78元的明太子洋芋燒；「糖朝」則是贈手工綠豆糕；B1樓層的「點8號」贈價值88元的冰火波蘿油券。館內餐廳也同步祭出指定料理64折至9折不等或滿額贈優惠，包含興蓬萊、牛角Buffet、温野菜等16家人氣餐廳，還有美食街指定品項買1送1、折扣優惠帶動消費人潮。