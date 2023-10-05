駐法代表處昨晚舉行國慶酒會，法國議員、官員及多國外交使節團出席。前參議院副議長李察表示，台灣是國家，也是安全貢獻者；外委會副主席卡迪克則說，台灣體現的價值已大於台灣本身。

駐法代表處4日晚間舉行中華民國112年國慶酒會，除多位參議院與國民議會議員外，巴黎副市長羅梅洛－米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）與市議會外交顧問也首次前來。

不僅法國多個中央行政部會派人前來，索馬利蘭、瓜地馬拉、捷克等國大使，以及過去未參與國慶酒會的非邦交國使節團也出席盛會。此外，多位法國學者、記者等皆受邀，賓客雲集。

駐法代表吳志中致詞時指出，這8年來台灣不只經濟、競爭力、貿易、生產毛額上升，對國家的榮譽感也日漸增加，更成為世界第10大民主國。

他表示，過去幾年來台法合作愈加緊密，包括頻繁國會互訪、受邀參與法國國會聽證會、上下兩議院壓倒性通過挺台參與國際決議案、把台灣納入政府印太戰略報告等。吳志中同時感謝與會者力挺台灣。

今年台法交流持續成長，國會外交更勝以往。法國政府透過「建軍法」，成為首個以立法方式保衛台海自由航行權的國家。經貿層面上，產業權理部長勒斯鳩（Roland Lescure）出席世界台商總會巴黎會議；輝能科技也選擇將海外首座工廠設於法國。

剛卸任的參議院前副議長暨友台小組主席李察（Alain Richard）致詞時指出，台灣不僅有民族，也是國家，所以才有「國慶日」。

他引用法國政治學家勒南（Ernest Renan）所言，「民族，就是每日的公投」，即透過全體參與和集體共識，形成民族，「如此看來，台灣符合了民族的定義」。

接著李察提到「國家」一詞，「要成為法治國家，須先有國家」。他認為，「台灣政府建構的方式確保並捍衛了人民的個人權力，它清楚呈現，並且值得我們將其視為法治國家」。

曾任國防部長的李察表示，外交部和建軍法都提及「台灣安全是國際穩定安全的構成要件」；他強調，「對法國而言，台灣已成為安全的貢獻者與提供者」。

國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）則在致詞時表示，在中國不斷挑釁台灣之際，他重申台灣與台海穩定安全的重要。

博多黑說，「台灣人民如今享受民主生活，啟發了我們」，「我們希望繼續和台灣發展關係，同時也和中國，不需要選擇陣營」。

吳志中告訴中央社，這意味著「要跟中國發展關係，不需要踩著台灣、犧牲台灣，法國的戰略原則越來越清晰」。

6度主持國慶酒會的吳志中說，今年人氣比往年更多，他還特意把場地擴大，「這幾年來，台灣能見度和以前有很大的不同，台法友情正在鞏固，這是很不一樣的時代」。

參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）接受中央社訪問說，見證台法關係日益緊密令人開心，「我覺得從未看過這麼多人出席台灣國慶晚會」。

他表示，中國不是問題，問題在於不尊重人權、意見自由的中國共產黨；「台灣代表了所有我們深信的價值；大家都應該意識到台灣貢獻的不只是經濟，而是所有交流的一切」。

卡迪克表示，「如今台灣已不僅是台灣了。面對企圖施加另一種模式的強權，台灣體現了普世價值，台灣向世界提供的模式比北京的優秀太多了」。

他說，「台法合作能達到真正雙贏，和北京就不行」。

索馬利蘭駐法大使（Abdul Rahman Yassin Mohammed）告訴記者，這是他首次參與，「有鑒於兩國的關係與友誼，我感覺回到了家。我們有同樣目標，共享民主價值」。

國慶酒會提供台灣滷肉飯、滷味、蔥油餅及台灣威士忌等美酒美食，讓賓客盡享台灣風情，氣氛熱絡，表定結束時間近一小時後，仍有不少賓客流連忘返。駐法代表處8日將再舉行2場國慶酒會，邀請台僑與學生共襄盛舉。