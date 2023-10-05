選戰進入100天，日本《讀賣新聞》及日本放送協會（NHK）將於今晚報導民進黨主席賴清德針對台日關係、選舉主軸、區域穩定等議題專訪內容，賴清德提到，台日為鄰國，也有家人一般的情感，雙方民間連結緊密，未來期待從民間交流、經貿合作、淨零轉型及區域安全四個領域，全面提升台日交流。

賴清德在兩場專訪指出，台日兩國人民情感非常緊密，也有深厚歷史連結，當日本發生天災時，台灣人民總會在第一時間協助，當台灣遇到地震或疫情期間，日本也協助提供物資及疫苗，兩國在患難見真情，也反映出台日兩國為鄰國，有家人一般的情感，雙方關係持續提升。

賴清德表示，未來期待從民間交流、經貿合作、淨零轉型及區域安全四個領域，全面提升台日交流。此外，對於已故首相安倍晉三曾表示，「台灣有事就是日本有事」，這也反映出台海情勢獲得國際關注，台日應持續加強區域合作，共同達成台海和平及印太穩定的最終目的。

民進黨表示，這是賴清德參選後首度接受日本報社及電視台訪問，分享對未來台日合作的看法與立場。兩媒體特地邀請來自東京的主管赴台訪問，兩場專訪並將於日本發行量最大的《讀賣新聞》刊登及日本全國性節目《NHK News7》及《News Watch9》播出。

《讀賣新聞》稍晚將於網站刊登賴清德專訪內文，明天也預期會刊登紙本報導，向日本讀者詳細介紹賴清德的各項政策立場，以及對維護台海和平及國家主權的堅定立場。日本放送協會則會於晚間由日本全國性節目《NHK News7》及《News Watch9》播出。