台北市長蔣萬安5日出席台北市議會施政報告並備詢。（鄧博仁攝）

資深藝人賴佩霞9月14日宣布成為總統參選人的副手，隔天因個人因素辭演舞台劇《蘑菇》，導致該劇於賣票第1天宣布演出取消。台北市長蔣萬安表示，站在劇團立場覺得非常可惜也不樂見，投入相當的資源、時間及精力，卻臨時沒辦法演出，「會來給予法律諮詢協助」。

蔣萬安5日赴議會施政報告，民進黨台北市議員許家蓓指出，舞台劇《蘑菇》因賴佩霞辭演，於售票第1天取消，此劇為台北表演藝術中心主辦，委託劇團合作，北藝補助此劇100萬元的經費，並與劇團依北藝40％、劇團60％的比例進行票房分潤。

她解釋，但因演出取消，北藝目前並未支付100萬補助費，對北藝損失較小，但對於劇團影響絕對很大，劇團可能面臨賠償問題，或必須無條件吸收成本

許家蓓說，此劇於今年9月15日開賣，預計11月11日演出，因此不管場地、道具或演員檔期等，所有製作早已陸續進行，投入許多心血、時間及金錢，現在卻因1人辭演，導致整部劇必須取消，對於劇團及所有工作人員絕對是一大打擊。

她要求，台北市政府不能讓藝文工作者單打獨鬥，希望蔣萬安提供更多文化藝術工作者資源與支持，且文化部在2018年就推出藝文人士法律諮詢服務平台，若文化部能做，首都台北市政府應該也能做得到。

蔣萬安回覆，站在劇團立場覺得非常可惜也不樂見，包含團員排演、劇本撰寫等，投入相當的資源、時間及精力，也都準備好9月份售票，卻臨時沒辦法演出，「會來給予法律諮詢協助」。

文化局長蔡詩萍補充，可以協助劇團求償等資源問題，但畢竟是民間與民間的合約問題，文化局無法主動介入。