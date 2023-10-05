2022年杭州亞洲運動會中華健兒王宥鈞、黃品睿分別在男子組自由式滑輪溜冰速度過樁奪得金牌、銅牌，大放異彩，2人是嘉義市子弟，市長黃敏惠欣喜祝賀，誇獎2位嘉義健兒在有限的資源，培養出卓越實力，是嘉義市及國家的驕傲。

王宥鈞今年自南興國中畢業，2023年全中運、2023年第14屆有氧盃國中男子組等全國多項錦標賽中蟬聯前溜單足S型冠軍，甚至第33屆理事長盃全國滑輪溜冰錦標賽上以3.994秒的超卓成績，打破大會紀錄，成績斐然。

南興國中校長柯博議說，王宥鈞自小學滑輪，也擅長打桌球，學業成績也優異，品學兼優，國三幾乎都在國訓中心集訓，今年考上嘉義高工，學校以他為榮。

黃品睿去年北興國中畢業，目前念民雄農工二年級，2023年第20屆總統盃、2023年第14屆有氧盃菁英高中組等多項賽事，屢次掄冠，還曾在波蘭熱舒夫自由式滑輪公開賽、法國巴黎自由式滑輪公開賽中，奪得自由式滑輪速度過樁的青年男子組冠軍。

黃敏惠表示，感謝選手們在賽場上表現卓越，王宥鈞及黃品睿是嘉義子弟，不僅是個人的成就，更嘉義市與國家的驕傲，嘉義市資源有限，仍積極推展體育活動，培養出優秀的選手進而能在國際賽事大放異彩，相信王宥鈞、黃品睿未來在國際賽會上會有更精采表現。