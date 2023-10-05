台東市梧州街4日晚間發生死亡車禍，77歲孔姓女子從自家開車出門，赫見66歲潘姓男子蹲在路中，煞車不及撞上，連人帶腳踏車拖行約10公尺後停下，潘男卡在車底動彈不得，救出時已陷入昏迷，送醫搶救仍宣告不治。

台東1名77歲孔姓女子，昨日晚間7點多從梧州街住家開車出門；未料，才行駛數公尺，驚見66歲潘姓男子不知何故，蹲在路中且靠近內側車道處，孔女當下煞車不及，直接撞上潘男和停放於路邊的腳踏車，潘男連人帶車慘遭拖行10公尺，受困車底動彈不得，頭部血流不止。

消防救護單位第一時間獲報到場，先進行紮止血，但潘男以屈膝姿勢卡於車底，救援難度高，為避免造成二次外傷，請求台灣國際緊急救難總隊支援，出動吊車將轎車前輪吊掛起來，合力將傷者救出送醫；不幸的是，由於潘男傷勢過重，今上午宣告不治。

據了解，孔女無酒駕情事，而事故發生當下，天色昏暗且降雨不斷，疑似影響行車視線；至於真正肇事原因，仍待警方調查釐清。