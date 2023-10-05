桃園大溪僑愛國小旁，5日下午4時許，小犬颱風強風吹飛社區警衛室鐵皮屋頂，占據雙向車道。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

影》小犬強風掀飛6處鐵皮屋頂，放學時間桃園民眾被嚇壞。

小犬颱風帶來強勁風勢，桃園最高達11級陣風，各區頻傳零星災情，今下午平鎮、大溪區皆有民宅屋頂鐵皮「被風吹飛」，大片鐵皮掉落路面，影響當地交通，所幸無人受傷，警方也到場管制人車。

桃園平鎮區龍安路31巷內，有6戶頂樓4樓加蓋鐵皮，下午3時許，強風吹走5戶鐵皮，所幸無人受傷，目前由東安里長徐德華協助住戶處理，由於鐵皮擋住巷內通道，平鎮警方也派員在路口擺放交通安全錐示警。

另在大溪區僑愛國小旁，下午4時許，一處社區的警衛室鐵皮屋頂也被強風整片吹起，當地民眾拍下恐怖瞬間，只見搖搖欲墜的鐵皮屋頂，從警衛室上方被掀起後，立刻掉落到馬路上，占據雙向車道，因地處學校旁，又是接送時間，也讓不少家長憂心危險。

大溪警方表示，僑愛一街巷內一處社區住宅鐵皮屋頂因風勢強大遭吹落至地面，現場擴散面積約30平方公尺，無人員傷亡也無車輛遭波及，獲報後到場管制人車，並通知區公所至現場清除。警方呼籲，颱風期間瞬間風勢強大，非必要應減少外出，維護自身安全。