全才音樂人鄭平的首張台語創作專輯《簡單一句話》，以黑色幽默又自我嘲諷的歌詞，搭配既浪漫也swag的R＆B曲風，他自述做專輯心情「我想要寫出台灣還沒有的台語歌風格」！鄭平18歲開始組團創作，2003年開始活耀於獨立樂團圈，先後經歷後龐克噪音樂團「艾蜜莉樂團Emily The Band」、電子樂團「低級嗨Digihai」、電子樂團「不熟的朋友派對Unfamiliar Friends Party」，至今在搖滾樂團「閃閃閃閃The Shine ＆ Shine ＆ Shine ＆ Shine」擔任音樂製作與吉他手。

他去年9月《簡單一句話》正值錄音期突發氣胸，無奈之下製作期停滯半年，這次氣胸並非鄭平第一次，早在英國學習前是首次爆發「前前後後大概5次，開過兩次刀也把肺切除一部分，第一次是自發性肺破左邊，後來第二次破右邊時有插管，第三次倫敦趕地鐵準備要搭飛機回台灣時，行李太重又破了」；這次慣性氣胸發作讓本來預計2022年底發片計畫延至今年7月底才正式發行，鄭平說「期待這張好不容易才完成的專輯大家會喜歡！」。

鄭平曾發行過個人電音單曲，時隔6年終於催生台語全創作專輯，鄭平將他想說的話，用自己感覺最自在的母語（台語）結合英文鑲嵌進旋律中，印象最深刻的是在創作過程「我想在台語的框架之下尋求突破，其實最好玩的地方是用台語和英文一起去押韻，也是讓我最有成就感的地方」。這張專輯同時邀請到了林肯中心爵士大樂隊（Jazz at Lincoln Center）的音樂家曾獲葛萊美獎的Seneca Black（小號）、Chris Hemingway（艾美獎 薩克斯風）、Matthew McDonald（長號）在紐約為專輯錄製了4首歌，遠端錄音過程讓鄭平印象深刻，「能在第一張專輯就請到這麼優秀的音樂家合作真的機會難得」。