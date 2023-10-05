立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人徐千晴在臉書發文他像「詐騙集團」、提告求償60萬元，台北地方法院判決徐女免賠，並在判決理由「勸」，「一個人永遠活在別人的認可之下，是莫大的悲哀」，他者言論是天堂或地獄，都在人當下吐納一念之間。願所有因他者言論所苦者，萌生一念之明，離苦得樂。
法官指出，鄭運鵬歷任多屆立委及民進黨黨團幹事長，公眾人物名譽相對於言論自由，應有較高程度的退讓，雖「猶如詐騙集團令人卻步」用詞稍微尖銳，引發鄭主觀情緒感受不佳，但無從認定名譽權受不法侵害。
立委鄭運鵬不滿民眾黨前發言人徐千晴在臉書發文他像「詐騙集團」、提告求償60萬元，台北地方法院判決徐女免賠，並在判決理由「勸」，「一個人永遠活在別人的認可之下，是莫大的悲哀」，他者言論是天堂或地獄，都在人當下吐納一念之間。願所有因他者言論所苦者，萌生一念之明，離苦得樂。
法官指出，鄭運鵬歷任多屆立委及民進黨黨團幹事長，公眾人物名譽相對於言論自由，應有較高程度的退讓，雖「猶如詐騙集團令人卻步」用詞稍微尖銳，引發鄭主觀情緒感受不佳，但無從認定名譽權受不法侵害。
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