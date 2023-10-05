國光電廠興建先進燃氣複循環機組計畫，位於桃園市龜山區中油煉油廠區用地，開發面積約6.3公頃、規劃120±10％萬瓩的燃氣複循環機組，與既有機組共用電源線及供水管線。

環評委員決議本案應補正再審，並要求開發商補充最新空氣品質模擬、全廠用水計畫、流水放流口對承受水體上下游關係、施工期間營建拆除廢棄物數量及清運方式、天然氣輸送管線安全評估及後續管理操作機制、氣冷式機組造成溫度逆轉評估、區內土石方挖填平衡可行性、加強具體節能減碳措施、具體移（補）植植栽計畫、強化交通衝擊減輕對策等。

而長生電力二期更新改建計畫，則是因為海湖電廠營運已逾20年，與台電的售電合約將分別於2025及2026年屆期，本計劃將新建1部淨出力不低於110萬瓩±10％的燃氣複循環發電機組，接替生產電能。

不過，本案同樣需要補正再審。環評委員要求開發商補充有害空氣污染物排放量影響、天然氣管線安全評估、既有取、排水管線停用計畫及新設位置、評估加嚴回收水的水質、提出施工期間海域水質影響減輕措施、施工期間相關機組暫置區、計畫區內樹木調查資料、交通衝擊減輕對策等。