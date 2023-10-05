根據內政部運用電信業基地台的訊號統計全台人口分布，作出夜間經濟潛在熱區地圖，全台「夜間經濟」指數最高前六名均位在新北市，以永和最高，房仲業者指出，夜間人口充足反應實際入住率高，房價雖不如新興區域具有高期待值、而相對平穩，泡沫化風險低。

由於戶籍人口與實際所在人口通常有落差，內政部與電信業者合作，運用基地台訊號進行人口統計，而「夜間經濟」指數指晚上11點到清晨6點間的人口分布，統計指標包括夜間停留比白天活動增加的比例、夜間停留人數相較設籍人口的比例等，更能解釋為實際居住人口比例最高的區域。

該指數前六名均位於新北市蛋黃區，分別為永和、板橋、蘆洲、三重、中和、新莊，此外，高雄市鳳山區、桃園市桃園區、台中市南區及北區在全台名列前十名。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，這些行政區多為新北、台中及高雄等都會區早期發展的區域，新北市因生活機能佳，房價比台北市親民，以通勤台北市便利地帶人口密度高，如永和區、板橋區為新北第一圈，永和往台北中正、大安便利，板橋除了捷運通勤台北市便捷，亦為新北市政府所在地，實際居住人口多。

相對於近年新興區域房價高漲，這些「夜間經濟」熱區房價則相對平穩，調查顯示，十大熱區房價年漲8.5％最高，其餘地區多在持平至年漲4％以內。

郎美囡指出，內政部統計夜間經濟熱區地圖，主要可提供民間企業作為配置營業據點、人力安排的依據，比起近年話題度高的購屋熱區、新興重劃區，夜間經濟熱區發展較為飽和，自住比例相對高，雖然話題不如新興區域鋒健，房價發展偏平穩，區域房市泡沫化的風險低，也適合開發貼近生活所需的商機。