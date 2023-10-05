民進黨總統參選人賴清德3日參加中山大學青年講座，被學生問到民進黨腐敗貪污問題時，賴竟反問對方：「哪一個具體事件？」引發網友砲轟：「真的是在賴皮！」藍營戰將羅智強也直批，民進黨家長式威權在賴身上表露無遺。粉專「政客爽」貼出影片還原賴清德對話，賴在一陣廢話跳針後，結論竟是：「民進黨執政雖然有許多建樹，但也有許多包袱，我想問題是在這邊！」網友直酸「聽君一席話，如聽一席話」、「就一草包」！

政客爽今(5日)PO出影片還原當時對話，中山大學一位外文系女學生3日直球提問：「我想請問賴副總統您，也許說絕對的權力造成絕對的腐敗，所以我想請問，對於民進黨目前諸多的貪污弊案事件，你有沒有什麼解決方法？」全場大學生登時「喔」地響起熱烈掌聲。

「欸這位同學喔，我可不可以請較妳，哪一個具體的事件？讓妳有這樣的想法？」賴清德採用一貫的反問式答題法。結果不只該女學生，在場其他同學紛紛喊出「私菸」、「賴百億」、「疫苗採購案」、「新竹棒球場」、「還有最近的蛋呢？」、「光電！台南光電！」、「爐渣案！」、「西瓜市長」、「陳歐珀！」、「會被查水錶！」

賴清德竟開始結巴跳針：「你們剛剛舉的這些例子...喔...你們剛剛舉的這些例子...基本上...我的意思是說，你們剛剛此起彼落舉的這些例子。」賴全都沒有正面回答，竟然開始轉移話題講古：「民進黨的歷史是從1986年9月28號，還在戒嚴的時候創立...」戲說台灣完又接一大串的賴式廢話，最後才說：「民進黨執政這幾年來雖然有許多建樹，在政策上、在政策上有許多建樹，但是呢，也有許多包袱，我想問題是在這邊！」

政客爽傻眼：「賴清德表演答非所問！」網友表示「聽君一席話，如聽一席話」、「當眾打臉自己！」、「這是我們的棕桶候選人？」、「他又不是第一次答非所問，就是一個草包」、「罄竹難書的雙標黨，事實勝於雄辯」、「他講的很清楚啊！民進黨這麼多年來創黨到現在好不容易起來了，有很大的包袱！就是我要養這些人！如果不貪污？怎麼對得起這些人？」、「學生真可愛，又聰明，直接打臉賴功德」、「菜EE翻版」。