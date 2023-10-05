有些人工作上非常能幹，不過一碰到戀愛，就會變得非常傻。《搜狐網》近日分享4星座女談戀愛就像換了一個人，面對事業聰明又有實力，不過遇到愛情就會變笨，付出一切在所不惜，就算對方沒這麼愛她們也無所謂。

▎巨蟹座

巨蟹女比較沒安全感，但喜歡假裝強悍，不讓別人發現弱點，尤其在工作上，韌性非常強，就算再辛苦，也會堅持把每一件事做到完美，事業上有極高的評價，給人一種聰明能幹的印象，不過面對愛情時，巨蟹女容易胡思亂想，喜歡耍小脾氣，不希望讓對方覺得自己百依百順，不過她們其實會願意為了愛而犧牲自己。

▎射手座

射手女外表看似頑強，不過內心相當敏感，工作上非常有幹勁，由於想法比較奔放，總是能提出特別的想法，有利於職場發展，不過在愛情方面，射手女比較盲目，有了心儀對象，就會付出所有，只為了打動對方，最終搞的傷痕累累也無所謂，雖然有時被傷害後，她們會變得比較小心謹慎，但堅持沒多久又會露出本性。

▎天蠍座

天蠍女個性比較多疑，工作上相當細心，容易爬到管理階層，給人沉穩又能幹的感覺，不過她們面對感情時，總是喜歡懷疑東、懷疑西，例如伴侶聚餐時，現場若有異性出現，不管參加者有多少人，她們都會產生懷疑，甚至變成吵架導火線而分手，天蠍女最後才會知道感情中，應該給予另一半喘息的空間。

▎金牛座

金牛女個性固執，做事有原則，工作上雖然表現不突出，但靠著毅力也做出不錯成績，不過她們談戀愛時比較憨厚，希望另一半能符合自己想像中的模樣，導致她們通常很難脫單，有了新對象後，金牛座會付出一切，希望可以抓住這段姻緣，所以經常會付出比較多，但她們並不在乎，認為能夠維繫感情才是最重要的。