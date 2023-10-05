「八色烤肉mini」桃園大江店10月6日至8日連續3天，點購「韓式醬淋牛五花」即免費加50％肉量。（八色烤肉mini提供）

業者費心統計出從第1家店開幕至今最受歡迎的人氣必點前3名套餐，提供民眾點餐參考。（八色烤肉mini提供）

桃園吃貨快衝，台韓合作的「獨食」餐飲品牌「八色烤肉mini」，桃園大江店將在10月6日正式開幕。開幕前3天，店家特別祭出點購「韓式醬淋牛五花」，直接免費加50％的肉量升級優惠，加量不加價，用另類抗漲歡慶開幕，每日限量30名。

「八色烤肉mini」打破韓式燒肉必須2人以上才能共食的方式與習慣性，就算只有一個人，也可品嚐韓式烤肉的美味，不怕份量多吃不完，也不怕臨時揪不到人一起吃烤肉。自去年開業以來，受到許多民眾喜愛，甚至有粉絲一周光顧2次以上，顯見獨食風潮在餐飲市場有其商機。

即將開幕的桃園大江店，為「八色烤肉mini」在台第5家門市，菜單上除了最吸睛的「炙燒起司醬醃牛肋條」與「八色海陸雙饗」外，業者特別費心統計出從第1家店開幕至今最受歡迎的人氣必點前3名套餐，分別為「XL重量級八色牛豬雙拼」、「招牌八色烤肉」和「XL重量級人氣火烤雙豬」，提供民眾快速點餐參考，輕鬆點選高人氣且能大大滿足口福的韓式燒肉套餐。