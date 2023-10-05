2024總統大選，藍白是否合作備受關注，民眾黨參選人柯文哲日前拋出「比民調，輸的退選」，但後來改口，輸的一方可以推薦副手人選。根據《美麗島電子報》今天(5日)曝光的總統大選第50波最新追蹤民調，在三腳督的情況下，民進黨賴清德38.1%、民眾黨柯文哲24.2%、國民黨侯友宜20.5%；而在四腳督戰局，柯文哲為19.4%、侯友宜17.7%。針對柯文哲這次民調上升，媒體人吳子嘉分析認為，柯文哲炒作「藍白合」議題成功，讓柯文哲的民調突然之間出現一個大翻轉。

針對柯文哲《美麗島電子報》最新民調上升，吳子嘉今(5日)在中天《新聞千里馬》節目中表示，柯文哲在出國前，把這一波的「藍白合」議題炒作非常成功。他反守為攻，主動丟出「藍白合」，然後比民調，輸的人退選，今天柯文哲又丟出輸的人決定副手。柯文哲一天一點子，把新聞的版面整個搶去了．國民黨變成挨打，但也不敢回應。

吳子嘉接著指出，這些事情的積累，讓柯文哲的民調突然之間出現一個大翻轉，因為整個表演就只有柯文哲一個人，看來柯文哲對媒體的操作確實有他的獨到之處。

吳子嘉認為，柯文哲一個人單挑國民黨，然後碰到大環境的配合，差距成長將近4到5個百分點。但是長久來看，他和侯友宜的民調，還是出現一個麻花捲的狀態，因此等到議題事件平息之後，國民黨的民調會慢慢逐漸上升。