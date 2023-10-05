74歲知名畫家、作家劉墉移居美國紐約多年，今（5日）在社群透露，昨天在院子修剪樹木時，不慎被花盆絆倒，瞬間靠右手撐住才沒撞傷頭部，但卻傷了手，之後更失去意識，被妻子發現後醒來發現地上滿是嘔吐物，讓他妻子急叫救護車送醫，經檢查沒事才在社群報平安親曝身體狀況。

劉墉今5日在臉書發文：「昨(4日)下午我到院子裡修剪樹木，轉身不小心被花盆絆倒，瞬間反應靠右手撐住，沒撞傷頭。我在地上躺了一下，因為手實在痛，然後一扭一扭地回房間對太太說：今天不做院子了，因為受了一點傷，接著去洗手，突然覺得天旋地轉，四周亮得張不開眼，太太剛扶我坐下，我就失去意識。被太太叫醒的時候發現滿身滿地都是嘔吐，太太急著找救護車，3分鐘車就到了，幾個講話很溫柔的大漢，把我載到長島猶太人醫院。」

劉墉更透露，當時他一路嘔吐，到了急診室還在吐，吐光突然覺得好多了，喊著要回家，但醫生不放他走，先驗血驗尿照X光，再給我掛滿電線，整夜機器滴滴叫，四周病房的機器也在叫，護士則跑來跑去，我一夜沒能睡，早上六點又被叫起來去做超音波跟打顯影劑斷層掃描。終於下午三點多宣布「無病釋放」，還給我厚厚一本判決書（檢查報告）。

劉墉還表示「太太最近要動眼科手術，看不清楚不能開車，幸虧兒子在家，還坐在自己的病床上發了臉書消息。使我收到好多朋友的關切，覺得很不好意思。」並跟劉軒說：「老爸沒覺得白來一趟，因為醫院的網路很好，我躺在床上，把禮拜五的『劉墉講堂』做好了。我知道自己是個無可救藥的工作狂，不過跟陳文茜比起來還差得遠，每個週末只要看『文茜的世界週報』就覺得受到鼓舞。這次摔倒還有件得意事，就是雖然右手既黑又紫，腫得像烤雞腿，右腿膝蓋也撞傷，左手仍然緊握手機，沒有讓「寶機」損傷。」

最後劉墉感謝大家的祝褔，更能開玩笑的說：「老頑童一切OK，除了百病纏身，還是一尾活龍。奉上老頑童鬥雞眼武士照片，博大家一笑！」讓粉絲紛紛留言「祝劉老師早日康復」。