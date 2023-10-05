中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅今天在出席第三屆中國西藏「環喜馬拉雅」國際合作論壇期間會見阿富汗塔利班政府代理外長穆塔基。王毅表示，中方支持阿富汗堅決打恐，盼繼續採有效措施堅決打擊恐怖主義。

據中國外交部網站發布，王毅表示，中方一貫重視發展對阿富汗關係，尊重阿富汗國家獨立、主權和領土完整，尊重阿富汗人民做出的自主選擇。

他說，中方從不干涉阿富汗內政，不在阿謀求任何私利，「真誠希望阿人民生活安定幸福，期待阿方在國際事務中發揮更加建設性作用」。

王毅又指，中方將一如既往支持阿富汗包容建政、溫和施政、睦鄰友好、堅決打恐，願繼續透過阿鄰國協調合作機制等渠道，幫助阿方發展與鄰國關係，更好融入地區經濟合作。希望阿方「繼續採取有效措施堅決打擊恐怖主義，徹底清除踞阿『東伊運』恐怖勢力」。

據發布，穆塔基（Amir Khan Muttaqi）表示，阿富汗重視對中關係，希望積極參與共建「一帶一路」合作。阿方為打擊恐怖主義做了大量工作，將對中國的安全威脅視為對自身的挑戰，不允許在阿出現任何破壞中國安全穩定的活動。阿方還將切實保障在阿中國人的安全。

2021年8月底，美國宣布完成從阿富汗撤軍，結束長達20年的阿富汗戰爭，被指奉行原教旨主義的塔利班政權自此管治阿國，但尚未得到任何外國政府的正式承認。中國9月成為第一個向塔利班任命新大使的國家。