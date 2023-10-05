雙十國慶4天連假將至，台中市政府環保局考量民眾丟垃圾的需求，10月10日當日採「定時定點」收運，在全市廣設638處定點，每處停留時間約5至30分鐘不等，7日、9日則維持正常沿街收運。
環保局指出，10月10日當天收運時刻、地點與平常日不同，可至環保局網站（https://www.epb.taichung.gov.tw/）查詢，另除10月8日（日）清潔隊例行休假，7日（六）、9日（一）皆維持正常沿街收運，請民眾提前掌握收運時間。
環保局提醒，為避免收假後垃圾大量排出、造成民眾久候，也請民眾倒垃圾前預先做好分類，生熟廚餘分為兩類回收，注意塑膠袋、衛生紙、竹筷、牙籤、咖啡包（渣）、茶葉包及中藥包（材）等雜質，不可丟入廚餘回收桶，並請先行瀝水。另，外出用餐或外帶餐飲時，也請減少一次性餐具的使用，多一個小動作、環保隨手做，垃圾減量不困難。
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