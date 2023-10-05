受全球景氣趨緩影響，資訊產品需求疲弱，聲學產品庫存調整，整體需求面臨挑戰，然致伸近年以獲利導向為營運目標，不管在客戶及產品組合上持續優化，毛利率及營業利益率顯著提升。致伸在產品應用上拓展至高附加價值的AI智慧安全監控，應用場景從行人安全、執法安全、交通運輸安全、社區安全到邊境管理等領域。此外，公司也積極在汽車電子（ADAS／ AVAS）、AIoT(B2B)視覺方案和AR／VR／MR等新技術耕耘，將陸續貢獻營收。在市場的快速變化下，公司持續提升營運效率，並加強成本管理，落實風險管理，維持穩健營運表現。