中颱小犬襲台，全台18縣市今(5日)都放颱風假，僅北北基桃4縣市正常上班、上課，民進黨發言卓冠廷今(5日)痛批北北基桃的4位首長昨晚參加晚宴是「集體擺爛」；但國民黨立委王鴻薇反擊，指出副總統賴清德、行政院副院長鄭文燦在颱風天舉辦造勢晚會，民進黨被抓包雙標就愛裝死，「是不是民進黨只有選舉，無心防災？」

國民黨昨晚舉行國慶酒會，北北基桃4位縣市首長都出席。卓冠廷今早痛批，4位首長沒有坐鎮防颱整備會議，還一起同樂抿紅酒，集體擺爛心態實在可議。

王鴻薇今在臉書發文大酸「民進黨回力鏢又快又準」，指出沒有達到颱風天放假標準的國民黨執政縣市首長颱風夜參加晚宴，卻被卓冠廷說是「集體擺爛心態可議」，讓人完全摸不著頭緒，到底在罵什麼，莫名其妙。

王鴻薇爆料，賴清德、鄭文燦居然颱風當日在大直典華參加「同舟共濟賴清德後援會」，賴清德身為副總統，鄭文燦身為行政院副院長，「這兩個人南部都颱風假了不用去視察？你要確定欸？」

王鴻薇也質問，「在颱風天成立後援會」，卓冠廷罵不罵？還是這時候又要雙標了？再一次驗證了民進黨政治攻防跟人民現實生活差距很大，而且是亂罵一通，抓包雙標就愛裝死。本來颱風影響不大的正常上班日，所有活動本就正常舉行，沒有人會拿這種無聊事做文章，昨天藍營的晚宴參與人員，都是颱風沒有放颱風假的縣市。

王鴻薇也嘲諷，賴清德、鄭文燦身為「全國」行政首長，在颱風天舉辦選舉造勢，請問人民應不應該唾棄？該不該罵賴清德、鄭文燦「集體擺爛心態可議」？是不是民進黨只有選舉，無心防災？