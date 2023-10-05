新北市產業發展自治條例草案架構。（新北市經發局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市經濟發展局擬訂「新北市產業發展自治條例」草案，納入公私合作、創新實驗，並在明年編列預算，補助獎勵企業在新北市設立營運總部或研發中心，引進高端技術，加速產業轉型，4日已通過市政會議並提送新北市議會審查，預計明年公告實施。

新北市議員劉哲彰表示，企業要的就是希望審查速度快、單一窗口處理簡化流程，新北市政府釋出公有土地，導入民間資源，企業要在一地難求的北部找到大面積土地也不容易，因此他認為該自治條例可促進公私合作，創造公私雙贏絕對是好事。

「新北市產業發展自治條例」草案共12項條文，其中明訂「公私合作」機制，開放企業向市府提案申請新型產業發展合作模式，提高產業輔導效率並節省財政成本支。經發局科長王美惠舉例，塭子圳、五股垃圾山產業用地的釋出，區段徵收配回給私人，卻閒置沒有開發，可由公部門出面與私地主合作組成「招商一條龍」團隊，引進民間企業，加速開發。

草案也訂定鼓勵企業設立研發中心、營運總部的獎勵補助，並投入「創新實驗」，協助申請中央資源，亦可在產業園區申請設置技術交易平台、專利展示櫥窗與新興科技展示空間等，並提供適當場域，助力業者實驗新技術或商業模式等內容。

經發局長何怡明表示，新北市產業多元、發展歷史悠久，是全國產業發展的縮影，資通訊、金屬、機械、塑膠等各類行業研發及供應量能充沛，擁有全國第一的勞動力人口。該自治條例草案納入公私合作、創新實驗、目標產業獎勵補助措施「單一投資服務窗口、園區開發等內容，期望實施後加速促成產業轉型、投資及研發創新，打造新北市成為企業投資首選，提升城市競爭力。

經發局表示，該自治條例以「參酌國內外經濟情勢」、「擬定中長期發展策略」、「推動產業升級及永續技術」、「鼓勵研發創新」及「財政有效利用」等5項原則，配合新北市產業發展條件訂定產業發展綱領並公告目標產業，確立發展方向外，讓企業界更加瞭解新北市產業政策藍圖。