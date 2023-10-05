宜蘭縣某家便當店有廠商訂購530個便當，昨晚宜蘭縣政府宣布今（5日）停班停課，該廠商也取消訂單。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣某家便當店有廠商訂購530個便當，昨晚宜蘭縣政府宣布今（5日）停班停課，該廠商也取消訂單，業者感到晴天霹靂，因事先準備好食材，光雞跟鴨訂購的量就多出平常的2倍多，遂在網路發起便當訂購，颱風天也可外送；業者吳先生說，民眾很踴躍訂購才能順利賣完，感謝宜蘭鄉親的人情味。

位於羅東鎮的某燒臘便當店，5日接受廠商預定530個三寶便當，受小犬颱風影響，宜蘭停止上班上課，廠商因此取消訂單，但業者表示材料已經全備好了，丟掉很可惜，故在臉書社團PO文「如有需要三寶便當、拼盤，颱風天一樣可以外送」，且購買價格約原價的8折；網友看到貼文，紛紛在下方訂購起來。

吳姓業者指出，食材花了2萬多元的成本，而且新鮮肉品必須前一天處理好，原本一天只要烤7、8隻鴨，訂單卻需烤30隻，另雞也從一天50隻追加到180隻，所以昨晚看到縣府宣布颱風假，整個感覺晴天霹靂！又不想浪費新鮮食材，才決定在網路上用8折價格銷售便當，三寶便當原價110元改賣90元，三寶拼盤原價300元改為250元。

沒想到網友愛心滿滿，數百張訂單很快就完售。吳姓業者表示，宜蘭縣今雖放颱風假，但上午卻陽光普照，讓他直呼，「還是覺得放這個颱風假很不OK喔」。但網友們踴躍在縣長林姿妙臉書上留言最愛她、狂讚她，誇「妙妙這次獨立了」，但也有不少人納悶，這次無風無雨放颱風假，那上次颱風來時為什麼不放假？