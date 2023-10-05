國民黨台北市議員游淑慧表示，高端成為公費疫苗供應商引發許多民眾擔憂，詢問市府是否計畫自費添購他牌疫苗補足民眾不想打高端缺口。（蔡宗穎攝）

高端成為公費流感疫苗供應廠商，引發北市許多家長擔憂。市議員游淑慧5日於議會質詢時詢問，若民眾拒打高端，市府是否會自費添購其他廠牌補足缺口？議員陳重文也提問教育局是否能落實先行通知家長隔天施打疫苗廠牌，市議員鍾小平更提出國賠建議。台北市長蔣萬安表示，今日已即刻增購疫苗，保障人民權利。

游淑慧指出，許多長者擔心打到高端疫苗，甚至有家長在施打疫苗同意書上，不知道該勾同意或不同意，就像在當兵一樣。她指出，若要自費添購6萬多劑他牌疫苗，約要多花1300萬，市府是否會自費添購疫苗補足民眾不願打高端缺口。

蔣萬安回應，市府收到很多民眾對高端的疑慮，因此已增購非高端疫苗，不只讓民眾有知的權利與選擇權，更保障民眾可以放心施打的權利。

國民黨台北市議員陳重文表示，希望市府落實公告學童施打疫苗品牌，讓家長放心。（蔡宗穎攝）

陳重文則詢問，目前北市國中小及高中職是否有施打高端疫苗，並希望教育局落實讓家長知道隔天學校將施打何種疫苗的方式。教育局則回應表示，目前校園內已無高端疫苗，也會在施打疫苗前1天公告將施打的廠牌。