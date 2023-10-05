中颱小犬來襲，南台灣地區首當其衝，不過北台灣並未被列入颱風陸上警戒範圍，因此北北基桃共同決策平台4日晚間宣布，5日正常上班上課。《中時新聞網》YouTube今天(5日)最新網路民調詢問網友，「全台僅北北基桃正常上班上課，市長臉書都被灌爆了！大家覺得北北基桃今天該放假嗎？」截至5日晚上，高達77%的網友表示，「沒風沒雨，正常上班上課是正確的決定！」

《中時新聞網》YouTube頻道今（5日）針對「全台僅北北基桃正常上班上課，市長臉書都被灌爆了！大家覺得北北基桃今天該放假嗎？」進行網路民調，截至5日晚上6點45分，已有2萬人參與投票。高達77%的網友表示「沒風沒雨，正常上班上課是正確的決定！」；12%的網友表示「風強雨大的都快被吹走了，應該放假！」；10%「我家在今天放颱風假的縣市」；1%表示「留言跟小編分享」。

網友紛紛表示，「新北確實沒什麼風雨，放假小孩的課業又要累積到隔天」、「雖然下雨天上班很不爽，不過市長不是老天爺，也不是算命師，也是只能照著氣象預測數據宣布~平常城市建設安檢做好，防颱工作有做足，這才是市長『謀事在人』該做到的部分」、「我們家附近也沒什麼風雨！」、「早上出門就沒風沒雨了，看起來是正確的決定沒錯」。

也有網友認為，「我覺得重點放在平時把電線桿、路牌、紅綠燈、路樹跟一些公共物品，確實做好防傾倒的定期檢驗，才是重點」、「有需要放假的地方，就放假避災，不需要的地方應正常上班上課，避免影響上班及生活」。