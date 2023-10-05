日本滋賀縣大津市的琵琶湖，今天下午有1艘小型遊船和1艘輕艇於湖面上翻覆造成4人落水，其中3人獲救，另外1人下落不明，日本警方仍在持續搜索失蹤的男性。

讀賣電視台報導，今天下午當地消防局接獲遊船公司人員通報得知，距離琵琶湖岸邊約200公尺的湖面上有小型遊船和輕艇翻覆。

消防人員指出，小型遊船和輕艇各載有2人，其中3人已經獲救，而原本坐在小型遊船上的其中一名男性並未穿著救生衣，目前下落不明。

日本氣象廳今天從上午起已針對滋賀縣發布強風注意報。