全國唯一電力設計競賽「瓩設計獎」邁入第24年，今年主題「WATT'S NEXT 新電敢應」取自電力單位「瓦特（Watt）」，邀請參賽者創意「來電」。台電指出，本屆共48個得獎名額，總獎金新台幣90萬元，即日起開放徵件至明年3月11日。

台電下午舉辦「瓩設計獎 kW Design Award-第24屆創意競賽」起跑記者會，台電繼去年首度讓得獎作品「人孔蓋造型無線充電盤」實際量產作為公關禮品，今年現場再曝光第二波獲得實現的得獎作品變電箱造型充電器。

台電副總徐造華表示，瓩設計獎邁入第24屆，近10年累積10萬人響應，徵得超過2萬件作品，並發出近700萬元獎金，感謝參賽者熱情參與，台電會努力讓更多創意成真。

台電除確保供電穩定，亦持續廣納各界創意投入電力能源議題科普與社會溝通，本屆競賽主題呼應國際淨零排放及能源轉型永續趨勢，涵蓋電力淨零、再生能源及生活中隨處有感的電力面向。

台電說明，「傳達設計類」延續去年徵求資訊圖表（infographic），參賽者需將電力概念轉化為「一圖秒懂」的視覺圖像；「多媒體設計類」鼓勵創作者透過創意短片傳遞電力知識；「創意品設計類」則期待設計創意可以與電力主題和循環經濟結合，走入日常生活。

台電指出，今年獎項評審團一樣大有來頭，包含曾操刀金曲獎及台灣文博會視覺設計的三頁文創辦人顏伯駿、以影像特效專業於YouTube累積近60萬訂閱的創作者六指淵（陸子淵），以及曾跨界聯名星巴克、日本資生堂等國際企業的台灣設計品牌印花樂創辦人沈奕妤等15位設計業界菁英。

會中也邀請上屆傳達設計類社會組首獎得主吳政倫到場分享，吳政倫表示，參加瓩設計獎讓他挑戰將海量電力知識轉換為資訊圖表，非常有成就感。而去年獲多媒體設計類大專院校組第一名的劉采寧則說，看到自己作品實際於高雄捷運展出「超興奮」，鼓勵設計好手一定要來報名。

台電表示，瓩設計獎即起至明年3月11日開放投稿，徵件期間將由業界知名設計師巡迴全台高中職及大專院校，舉辦數10場設計講座及交流工作坊，親自傳授設計心法。（編輯：張若瑤）1121005