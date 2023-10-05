台北市長蔣萬安5日出席台北市議會施政報告並備詢。（鄧博仁攝）

我國流感疫苗近日開打，不過遭揭露高端名列在施打的疫苗廠牌中，引發社會各界議論。基隆市政府日前宣布，高端疫苗不會提供給校園施打；台北市長蔣萬安則表示，2日校園開始施打流感疫苗時，就已經定調不會將高端疫苗送往校園，衛生局也表示未來原則上不會把高端配給校園。

針對高端品牌的流感疫苗施打爭議，衛生局與教育局日前採取「提前1天透過通知單」模式，揭示學童施打的疫苗廠牌。而隨著基隆市政府宣布「高端疫苗不會提供給校園施打」後，蔣萬安5日進入議會接受質詢時，也被問到北市府是否會跟進基隆。

蔣萬安則回應，從2日校園開始施打流感疫苗時，就已經定調不會配發高端品牌的疫苗給學校；衛生局也補充說明，表示目前沒有把高端疫苗配發給校園接種使用，原則上也不會把高端配給校園。

對此國民黨台北市議員王欣儀也建議，北市府應該要積極宣傳，因為近日民眾仍反映，僅知道施打前會寄發通知單告知廠牌，並不知道高端疫苗不會進校園，「大家都不知道市府會不會跟進，但明明第一時間高端疫苗就不會進入校園，這應該更積極宣傳，就不會有選擇性的問題。」