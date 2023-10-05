桃園市新興冷凍食品使用美國豬肉和加拿大豬肉混製火鍋肉片，但外包裝原料原產地僅標示加拿大，涉違反《食安法》，桃園市衛生局已移請檢調偵辦。該批火鍋肉片共10萬多公斤，已於8月下旬全數售出。食藥署副署長林金富坦言「恐怕不容易追回來！」國民黨立委鄭麗文質疑，不只進口蛋、疫苗實質轉型，就連美豬也洗產地，難怪市面買不到。只要中央不嚴查，那麼洗產地的問題只會不減反增，這就是所謂的信賴台灣？

鄭麗文今(5日)發文表示，幾天前她就說過，食藥署在今年6月就被爆出，消基會在5月抽查含豬肉成分的相關食品，但是卻找不到任何有標示美國產製的豬肉，被外界質疑是不是因為被標示成產地台灣，所以才看不到美豬，當時食藥署還口口聲聲說沒有洗產地疑慮！甚至還說因為美豬進口數量不多，當然難以找到足跡！結果發現只要來自國外的豬隻是來到台灣進行宰殺，那麼豬肉產地就會被標示為台灣。所以才找不到美豬！

「不只進口蛋、疫苗實質轉型，就連美國豬肉也洗產地！難怪市面買不到！」鄭麗文提到，食藥署4日公布最新「全國豬肉產地標示」稽查結果，發現有業者把大量購入的美國冷凍豬前腿肉混入、製成重組火鍋肉片，但包裝上的原產地標示卻沒有標出美國，食藥署表示，業者使用9萬公斤的美國肉品製成10萬公斤的重組肉，但是外包裝原產地只有標示加拿大，沒有標示美國！更可怕的是，這些肉片已經全數售鑿，難以再追回。

「美豬流入市面可怕在哪？那當然是因為美豬可能含瘦肉精！」鄭麗文指出，所以沒有業者敢標示，因為怕沒人買，所以就會有許多不肖業者進口美豬以後，在台灣加工變成水餃、肉包、肉鬆等等加工品，就能變成「台灣製」，只要中央不嚴查，那麼洗產地的問題只會不減反增！

鄭麗文強調，更別提美豬開放近兩年，民眾始終不知道流向，食藥署卻只公布不合格的美豬流向，農委會在2020年的時候所強制的「須標示原產地」也是以宰殺地為主，搞得大家不敢吃美豬、更是不知道哪個標榜台灣製的豬肉，會不會就是那個含有萊克多巴胺的豬肉？不只進口蛋在台灣洗乾淨，產地就能變成台灣，韓國進口原液由高端填充分裝就能變成台製流感疫苗，就連國人擔心兩年的美豬，都能神不知鬼不覺吃下肚。

「偉哉政府！這就是所謂的信賴台灣？」鄭麗文質疑，打進人體的疫苗要擔心，吃進肚裡的也要擔心，究竟要百姓如何是好？