許多人喜歡在一日忙碌之後，找個舒適酒吧享受微醺之夜來好好放鬆。台北文華東方酒店館內人氣酒吧「M.O. Bar」以微涼初秋是適合野餐的時節發想，即日起每日晚間5點至8點推出「微醺野餐」暢飲時光，8款主題雞尾酒、2款水果風味的無酒精特調及精選紅白酒都能盡情品飲，加價還能享用以野餐墊及野餐籃盛裝的佐酒美食。

全新打造的主題調酒中，主打的2款為「Ms. Grey」和 「Mr. Grey」。「Ms. Grey」的基底以伯爵茶風味的琴酒為主，再加入黑醋栗香甜酒，營造出誘人的莓果香氣，最後以義大利氣泡酒完美調和，格外受女性喜愛；而 「Mr. Grey」則是在經典的Old Fashioned調酒中融入普洱茶元素，為微醺野餐帶來不同的驚喜。

另外還有以哈密瓜香甜酒為基底的「Under the Tree」，融合君度橙酒、氣泡酒和可爾必思，帶來一股清新的乳酸感，象徵秋高氣爽的季節在樹下野餐的浪漫情境；另款「Green Oasis」則以野餐的草地為符碼，基底的萊姆酒中夾帶著斑蘭葉的青草香氣，並結合濃郁的蛋白泡沫。

M.O. Bar經典的「Butterfly Passion」則為野餐畫面增添了蝴蝶飛舞的浪漫，以伏特加為基底，融合了百香果的獨特風味，再搭配接骨木，營造出更多果香風味；「Rose Breathing」以琴酒為基底，混合了玫瑰利口酒和荔枝的香氣；「Jasmine Bloom」結合茉莉茶伏特加、君度橙酒、蘆薈利口酒和蜂蜜，帶有迷人花香；以軒尼詩V.S.O.P為基底的「Side Bike」則加入了君度橙酒、檸檬和柑橘的風味，入口充滿清新滋味。

「微醺野餐」暢飲時光專案，每位1小時1180元+10%，2小時1,680元+10%，另可以加價780元+10%品嘗佐酒美食，包含墨西哥辣雞塔可2入、文華迷你和牛漢堡2入及1份原味薯條。

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