基隆市的月眉土資場即將復營運，居民與議員憂心後續衝擊。對此基隆市長謝國樑（中）5日親自前往土資場會勘，聽取都發處針對前置作業的報告。謝強調市府將依法行政，對民間反映與議會建言、月眉土資場未來營運將審慎看待，也要求業者做好把關。（徐佑昇攝）

基隆市負責建設後土方棄置掩埋的「月眉土資場」，4年前曾因雨造成土石流崩塌，並遭勒令停業，後於去年12月取得復營運許可。對此基隆市長謝國樑5日前往土資場會勘，聽取都發處有關復營運前置作業說明。謝強調，市府相當審慎看待本案，並指示後續由都發處主責，跨局處研討執行。都發處長謝孝昆強調，會協調完成前置整備並與地方充分溝通後，再進行後續程序。

謝國樑指出，月眉土資場在2019年曾因大雨造成部分場區坍塌，於去年底取得復營運許可，對於議員針對砂石車運送時間、道路與橋梁安全、場區環境保護等表達關心，強調市府依法行政，對民間反映與議會建言、月眉土資場未來營運將審慎看待。

基隆市的月眉土資場即將復營運，居民與議員憂心後續衝擊。市議員韓世昱（左）表示，月眉橋的監測部分他相當關心，還有土方的類別有差異，也需要管控，避免再度出現崩塌意外。（徐佑昇攝）

都發處提到，月眉土資場4年前因大雨造成場區南側部分土石溢流，遭到市府勒令停業，後於2022年9月完成災害搶修水保設施後，12月取得復營運許可。惟目前尚未收容土方。待相關前置作業完妥，並召開地方說明會妥善溝通後，始同意復營運。

都發處表示，後續將加強把關砂石車通行車次，於橋梁增設監測設施，並配置義交協助交管，道路維護將由土資場定期刨鋪及修復，增設洗車台並派水車清洗路面。對於砂石車超載違規情事，市警局嚴格取締，土資場對運送業者違規採取扣點機制。

基隆市的月眉土資場即將復營運，居民與議員憂心後續衝擊。市議員何淑萍（中）表示，她相當在乎大卡車的車次對民眾衝擊，希望在尖峰時刻可以增派義交指揮交通，車體也要沖洗避免飛灰污染路面。（徐佑昇攝）

都發處說，未來營運由該處主責管理，並將會同警察局、工務處、產發處、環保局、交通處等單位，每月至少辦理一次定期和不定期的土資場聯合稽查，若查有未符規定者，將依基隆市土石方管理置自治條例進行裁罰，並限期補辦手續，同時得按次處罰，必要時並得勒令停止營業。

對於月眉土資場將復營運，市議員韓世昱表示，月眉橋的監測部分他相當關心，還有土方的類別有差異，也需要管控，避免再度出現崩塌意外；市議員何淑萍則表示，她相當在乎大卡車的車次對民眾衝擊，希望在尖峰時刻可以增派義交指揮交通，車體也要沖洗避免飛灰污染路面。

基隆市的月眉土資場即將復營運，居民與議員憂心後續衝擊。無黨籍立委參選人王醒之（中）表示，謝市府必須踩穩立場，要求業者舒緩地方環境衝擊壓力，並提出配套措施。同時必須從「財政劃分法」根本解決基隆長期只接受污染，但發展好處都歸外縣市的「區域不正義」困境。（徐佑昇攝）

而無黨籍立委候選人王醒之表示，前市府在去年12月16日默默同意土資場復營運，謝市府必須踩穩立場，要求業者舒緩地方環境衝擊壓力，並提出配套措施。

王醒之強調，無論是飛灰底渣掩埋場、北部火力發電廠、協和發電廠、月眉土資場這些「鄰避設施」無一不在基隆，完全彰顯基隆市長期以來承擔整個北北基桃首都圈發展重擔，以及國家發展缺乏立委監督的區域不正義。

王醒之批，這些好的發展都在外縣市，汙染負擔卻留在基隆市，而「財政收支劃分法」更不會看見基隆的重擔，中央也不會多給基隆半毛錢補助。因此，基隆市若要擺脫財政長期被邊緣化的命運，區域發展必須看見基隆長期的奉獻，甚至納入「財劃法」補助標的之一，才能改善基隆的窘境。