杭州亞運今天進行拳擊最後一天賽程，首先登場的就是女子57公斤級、「台灣拳后」林郁婷迎戰哈薩克好手易卜拉欣莫娃，林郁婷發揮強悍攻勢，最終5比0擊敗對方，拿下個人生涯第一面亞運金牌，也是台灣拳壇第二面亞運金牌，用雙手贏得真正榮耀。中華拳擊隊也在這次杭州亞運會為中華代表團奪得1金2銀2銅的亮眼成績單。

林郁婷在這次杭州亞運的晉級過程幾乎是毫無對手，首戰4比1擊敗曾在東京奧運擊敗過她的菲律賓選手佩特喬，報了一箭之仇；8強賽5比0輕取泰國選手博芭，4強賽再以5比0拳打印度選手帕爾雯。

今日的金牌戰對手易卜拉欣莫娃，雙方曾在今年世錦賽交手過，當時林郁婷吞下敗仗，今晚林郁婷帶著強烈的復仇之心而來，兩記重拳擊中對手，第一回合50比45取得領先優勢。

第二回合易卜拉欣莫娃加強攻擊，林郁婷則是採取防守反擊，然而郁婷卻被裁判判了一次犯規，造成最後總得分必須五個裁判都要扣掉1分，幸好在最後16分對手也被判了犯規扣分，雙方重回起跑點，但第二回合林郁婷還是以50比45獲勝。

第三回合最後3分鐘，林郁婷一記右鉤拳擊中對手，場邊曾自強教練不斷提醒林郁婷雙拳舉起來並且移動腳步，不給對方任何突襲機會，最終五位裁判一致認定林郁婷5比0擊敗對手，林郁婷奪得台灣拳壇史上第二面金牌。

今年歷經遭到國際拳擊總會質疑性別風波後，林郁婷用雙拳證明了自己的實力，也是繼張羅普於1958年在東京亞運拿下拳擊金牌後，再次有台灣拳擊選手站上頒獎台最高位，林郁婷親吻著金牌，雙眼綻放著光芒，鎖定2024巴黎奧運。