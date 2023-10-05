台北市衛生局接獲新北市衛生局通報，畜產會有一批巴西冷凍液蛋沒有中文標示，畜產會應在4日下班前提交說明，衛生局昨下午5時收到畜產會親送資料，台北市衛生局今表示，沒有中文標示已違反《食安法》，決定裁處畜產會30萬元罰鍰。

台北市衛生局表示，日前接獲新北市政府衛生局通知查獲132桶畜產會自行輸入的冷凍蛋黃液未貼有中文標示，畜產會已於4日依行政程序陳述意見，並檢附累計販售800桶，也就是近1年的銷售數量，以及產品成分明細及改善前後產品標示圖示等資料，北市衛生局依違反《食品安全衛生管理法》第22條及47條規定，並依衛生福利部訂定的「食品安全衛生管理法第47條第8款及第10款標示違規罰鍰處理原則」，裁處30萬元罰鍰。

台北市衛生局副局長李碧慧解釋，畜產會是初犯，依照《食品安全衛生管理法》第22條規定，應裁處3萬元，但根據衛福部規定的處理原則，首先，畜產會銷售違規的巴西進口液蛋金額達240萬元以上，罰鍰可以再乘以2；其次，畜產會身為食品業者，應該知道進口食品應有中文標示，卻沒有標，也未立即改正標示，已經是「間接故意」，得再乘以2；最後，畜產會沒有中文標示，容易使下游食品業者標錯產地，因此罰鍰可以再乘以2.5，加總起來裁罰30萬元。

李碧慧指出，畜產會目前仍未改正標示，已要求畜產會收文日起算10天內更改標示。