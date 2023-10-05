金門縣災害應變中心二級開設，秘書長謝世傑(左)主持工作會報，要求各單位加強防颱整備措施。（于家麒攝）

金門氣象站人員(右)首先針對颱風情資進行預判分析，預估6日清晨仍將有8至9級陣風。（于家麒攝）

小犬颱風中心已緩步通過台灣本島，金門縣災害應變中心於今（5）日下午4時二級開設，由後服中心、第九岸巡隊、台電、中華電信、民政處、建設處、工務處、社會處、衛生局、消防局等10個單位進駐24小時輪值運作。秘書長謝世傑主持工作會報指示，因應颱風暴風圈及外圍環流可能帶來強勁風勢，務必加強防颱整備措施，一有災情應立即派遣人車機具處置，以避免災情擴大，造成人命傷亡與財物損失。

會議中由首先由金門氣象站及銘傳大學針對颱風情資進行預判分析，一致表示主要風力及雨量將集中於6日清晨至上午區間，預估將有8至9級陣風。縣應變中心二級開設後，公告劃定縣內全部海岸線、太武山全區及所有內陸湖庫為管制區，限制或禁止民眾進入，非持有通行證者不得進入，違者將依災害防救法舉發，處五萬元以上、二十五萬元以下罰鍰。呼籲民眾應減少外出並強化各項防颱作業，縣警察局、岸巡隊、國家公園將加強轄區巡邏勸導。

根據金門縣災害應變中心報告指出，截至今日18時止，經統計災情共有2件（民生、基礎設施災情2件），均已完成處理、尚無人員傷亡；曾停電戶數總計135戶（金寧鄉6戶、金湖鎮129戶），均已由台電搶修復電。

消防局長呂英華表示，小犬颱風暴風圈雖未侵襲金門，但所挾強風仍可能造成災情，特別是明（6）日清晨暴風圈最接近金門時，風力將達到最強，應變中心將隨時視氣象資訊研判，調整開設層級，請各單位持續配合颱風整備及應變相關工作。

謝世傑於會議決議指示，管制區劃設公告後，請警察局、岸巡、國家公園落實管制作為，雖可能造成民怨問題，但仍應以堅定態度委婉說明以保障民眾生命安全。

謝世傑強調，各業管單位應優先處理民生問題，如自來水、電力、道路通行等事項；另為預防瞬間陣風造成廣告物或搭建物損毀，危及民眾安全，建設處加強巡查工作。各單位應變人員於颱風期間需持續待命，隨時有狀況立即出動處理。