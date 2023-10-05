診所執業醫師黃源甫難以忘情公職參選，去年投入新竹市長選舉，並透過人在大陸的姪女網購鼻腔沖洗器共9000組，在競選期間透過不知情的里長辦理衛教活動，要求在場民眾多多支持他參選新竹市長，被逮後黃源甫辯稱志在防疫不在當選，不過新竹地院仍依違反公職人員選舉罷免法判處黃源甫有期徒刑2年，緩刑5年，並應於判決確定後1年內向公庫支付100萬元，褫奪公權4年。

黃源甫去年透過姪女購買大量廉價洗鼻器，運回台灣後，與新竹市某莊姓里長聯繫，表明想要贈送鼻腔沖洗器給巡守隊、鄰長及市民，請莊姓里長協助安排衛教宣導活動。

莊姓里長雖知黃源甫為新竹市市長候選人，但誤以為黃源甫只是好意教導民眾防疫方法，在社區志工例行性清掃活動集合時，說明清掃活動結束後有衛教宣導活動，鼓勵參與清掃活動志工前往參加。

黃源甫藉衛教宣導活動，宣講日本以鼻腔沖洗器防疫有成，用洗鼻器可降低染疫機率及講解使用方式，還把單價約25元台幣的洗鼻器誇大成300元，且現場提供的鼻腔沖洗器上貼有「黃源甫」、「新竹市長候選人，敬請支持指教」、「施政品質好、效率高，人民健康快活」標語，還拜託在場民眾多多支持他參選。除此之外，黃源甫也前往他處故技重施，要求市民支持。

不過黃源甫在接受訊問時矢口否認投票行賄，並辯稱從未在衛教活動時口頭要求民眾支持他，且洗鼻器購入成本低於價值30元以下，參選新竹市長用意即在協助政府防治COVID-19疫情，宣揚促進人民健康快活的政治理念，自知無勝選之可能，志不在當選，絕無可能公開行賄。

新竹地院法官認為，黃源甫身為醫師又有博士學位，竟想要結合醫療背景試圖與選戰中脫穎而出，透過行賄影響選民抉擇，敗壞選風，所為實不可取，不過黃源甫犯罪情節在其交付的財物價值、影響選舉結果的程度上均屬甚微，且考查他犯罪動機，應兼有依其個人理念推廣鼻腔沖洗器之情，相較單純買票賄選行為惡性稍輕，依據違反公職人員選舉罷免法判處有期徒刑2年，緩刑5年，並應於判決確定後1年內向公庫支付新台幣100萬元，褫奪公權4年。