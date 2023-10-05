因中度颱風「小犬」來襲，今（5）日除了北北基桃外全台都放颱風假，不過一名業務妹透露，平常都在高雄上班的她，今日卻因公務需求到台北出差，「如果我去開會算不算加班？」

鄉民「afiend0927」昨日在PTT八卦板表示，她在高雄一間傳產擔任業務，因為5日需要參加一場在台北舉辦的會議，她提早到台北出差入住商旅，結果5日高雄停班停課，讓她好奇詢問「明天我的公司是放假的，但是台北這場會議的公司還是照常上班，這樣小妹我到底是要放假？還是要去開會？如果我去開會算不算加班？」

其他網友看完紛紛說「當勞工還異想天開，當老闆再報加班吧」、「應該是看上班地點，不是公司地點吧」、「你人都在沒放假的地區，你覺得哩」、「傳產仔還想報加班哦」、「敢報+班44看」，讓原PO無奈回應「嗚嗚，全公司包括老闆都放颱風假，就我一個人上班」。

據《東森新聞》報導，台北市勞動局解釋，此情況屬於正常出勤日遇到颱風天，公司應正常給薪，不過是否有加給，則應由勞資雙方協商決定。