中央銀行5日公布9月底我國外匯存底金額為5,640.09億美元，較8月底下降14.58億美元，已連續兩個月下滑。央行外匯局長蔡烱民表示，主要貨幣對美元貶值，折算美元減少，對外匯存底帶來負貢獻，加上外資9月淨匯出約70億美元，央行連二月進場調節穩匯，且9月孳息不多，綜合各項因素，使外匯存底餘額下滑。

蔡烱民指出，9月美元指數上漲2.51％下，國際主要貨幣對美元貶值，歐元貶值3.82％、英鎊貶值4.58％、日圓貶2.32％、澳幣貶1.74％、新台幣貶1.17％、人民幣貶0.14％，而加拿大幣小升0.35％。

蔡烱民表示，美國經濟韌性比預期更好，9月美國聯準會（Fed）並未升息，但釋放出鷹派訊息，8、9月以來美債殖利率一直攀升，資產價格則一直下降，9月那斯達克指數下跌6％多，全球股票回檔、AI類股漲多修正，台股以科技股為主，同樣受到衝擊，外資持續賣超，且10月仍有零星股利匯出，都是影響因素。

蔡烱民坦言，「最近匯市波動大一點」，雖然市場供需不至於「panic（恐慌）」，但供需確實有一點失衡，央行也不希望有失衡的預期心理，因此進場調節。他也說，近期亞洲疲軟，也反映中日兩國持續寬鬆，8月仍陸續推出寬鬆政策，使亞洲貨幣相對疲弱，對整個亞幣都有影響。

至於近期匯市是否超貶，蔡烱民強調，「有無超貶沒辦法判斷」，但觀察目前名目有效匯率，今年與去年底相比仍持平，主因其他貨幣貶值更大，包括日圓、人民幣、韓元貶更多，但市場供需確實有點不平衡，例如外資4日賣超台股200億餘元，而出口商進入10月相對惜售，也影響新台幣匯價。

蔡烱民也點出匯市波動關鍵，由於本周大陸、韓國休市，市場常常在連假後有大幅變動，加上台灣本周前後有中秋及國慶連假，市場觀望氣氛濃厚，「市場變得比較淺一點，比較容易失衡」，外資實質面賣超匯出，影響就會浮現。

至於其他國家外匯存底，大致上也呈現縮水。根據央行公布，台灣外匯存底餘額在主要國家仍居第四，第一是大陸至8月底3兆1,601億美元、日本至8月底1兆1,224億美元、瑞士至8月底7,857億美元，印度至9月22日為5,234億元、香港至8月底4,044億美元、沙烏地阿拉伯至8月底4,021億美元、韓國至8月底為3,939億美元、新加坡至8月底3,226美元。