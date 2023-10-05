民進黨總統參選人、黨主席賴清德昨(4日)在中執會公布一段昔日在立院飆罵三字經的影片，指出陳水扁總統執政期間，曾向美國提出軍事採購清單，卻遭國民黨杯葛，讓自己無奈破口大罵。當時也在擔任立委的郭正亮指出，當年國民黨的態度非常明確，就是認為軍購案是「錢坑」，質詢也多在討論錢的問題，不可能說不買武器，國民黨若能翻出當年質詢稿、還原真相，民進黨就吵不下去。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》還原當時的情況，當時是美國時任總統小布希要丟軍購案給台灣，因為美軍要換成核動力潛艦，軍購案裡面有8艘庫存的柴電潛艦跟其他項目，而時任國民黨立委林郁方會阻擋，是認為價格太高，尤其是潛艦，價格是市價的2到3倍。

郭正亮也指出，國民黨並沒有反對潛艦，前總統馬英九從2008年就一路說要跟美國買潛艦，但美國從2008到2014年都說不賣，馬才在2014年說要自己做，所以2015年潛艦國造的案子是馬英九定的，蔡英文總統在2016年上任後接著做。

郭正亮認為，只要能還原出當年的真相，民進黨很難繼續吵下去；賴清德在立法院跟藍委費鴻泰對嗆「你搞垮台灣、你才搞垮台灣」的畫面，其實在陳水扁執政期間屢見不鮮，但民進黨認為這段影片會對賴有利，想形塑出「如果藍營不擋，陳水扁執政時就買到8艘柴電潛艦」的印象，國民黨也該去翻老資料，當時的質詢稿都有留下來，一定找得到。

郭正亮也直言，費鴻泰、林郁方當年的質詢一定有根據，郭自己當時也在當立委，知道國民黨的立場非常清楚，就是認為是「錢坑」、貴的離譜，國防委員會不可能說不買武器，質詢過程大部分都是在講「錢」的問題。