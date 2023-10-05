新北市議員林銘仁今(5)在議會，針對審計處提出的審核報告中，質詢教育局長張明文關於中輟生通報作業有部分學校漏報的情況，以及資源式中途班學校輔導對象無法跨校共享教學資源，對此新北市教育局回應，將持續健全中輟通報流程，預防隱性中輟之憂。

林銘仁在議會質詢提到，依照審計報告，部分學校出現疏漏通報中輟生的情況，｢中輟沒有通報，等於他在外面流浪，我們也沒辦法去追蹤，因為不知道有人中輟」，問題是未建置校內跨處室供區複查機制，致有疏漏通報，是不是能做成平常的宣導。

張明文回覆，這個僅是個案，「行政作業是一件事，學校一定是會關心這個孩子，一定會把他當成非常重要的工作在做」。

林銘仁要求，這兩周教育局要想一想補救措施，造成疏漏通報，「如果只是晚個一個禮拜、兩個禮拜，之後把他補回來，當然沒有問題」，並另外提到，新北如資源班、中途班等高關懷的班級無法跨區該如何解決，張明文說，新北對於學校願意開設高關懷班級的，都是全額補助。

林銘仁又問，是否有人數限制，張明文回應，開班部分是依學校提出需求去做，「外縣市是跨校開班，但新北高關懷班涵蓋率是九成，九成學校都開課了」，林銘仁則要求這些學校按照各校撥了多少經費列出，「不希望像林口特教學校，招收到最後只剩林口在地學生」盼能夠改善。

教育局表示，對此將持續推廣新北校園通「上課YO點名系統」使用率，另將增設學生事、病假比例「預警推播通知」，預防隱性中輟之憂，健全中輟通報流程。

教育局說，新北111學年復學率近95％，成效卓著，另外，各校跨校至資源式中途班就讀需求降低，未來將依實際需求轉型。